Техническое открытие катка в Финском парке пройдёт сегодня

12:28, 05 декабря 2023, ПАИ

Техническое открытие катка в Финском парке в Пскове состоится сегодня, 5 декабря, сообщает директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Начало открытия – в 16:00.

В будни каток будет открыт с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00. Коньки можно взять напрокат до 21:00.

Директор псковского стадиона «Машиностроитель» уточнила, что по всем имеющимся вопросам необходимо обращаться по номеру телефона: 50-00-26.

Ранее глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья. Псков вошел в число победителей ежегодного конкурса «Здоровые города России», который проходит в рамках нацпроекта «Демография». В этом году заявки на конкурс подали более 150 муниципалитетов со всей России.

Напомним, каток располагается на площадке у Троицкого моста.