Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Техническое открытие катка  в Финском парке пройдёт сегодня

Техническое открытие катка в Финском парке в Пскове состоится сегодня, 5 декабря, сообщает директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Техническое открытие катка в Финском парке пройдет сегодня. Фото: ПАИ

Начало открытия – в 16:00.  

В будни каток будет открыт с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00. Коньки можно взять напрокат до 21:00.

Директор псковского стадиона «Машиностроитель» уточнила, что по всем имеющимся вопросам необходимо обращаться по номеру телефона: 50-00-26.

Ранее глава Пскова Борис Елкин подчеркнул, что каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья. Псков вошел в число победителей ежегодного конкурса «Здоровые города России», который проходит в рамках нацпроекта «Демография». В этом году заявки на конкурс подали более 150 муниципалитетов со всей России.

Напомним, каток располагается на площадке у Троицкого моста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

Псковскую молодёжь приглашают посетить выставку «Россия» в Москве
05 декабря 2023

Техническое открытие катка  в Финском парке пройдёт сегодня
05 декабря 2023

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 6 декабря
05 декабря 2023

До Нового года не трогать!
05 декабря 2023

Внутрипоселковые газопроводы построили в деревне Опочицы Псковского района
05 декабря 2023

Вылет рейса Москва – Псков задерживается уже на три часа
05 декабря 2023

Новогоднюю ёлку привезли в Великие Луки
05 декабря 2023

Открывается продажа билетов на поезд Деда Мороза в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...