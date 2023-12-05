Десятилетие проекта «Солдаты Победы» отмечают в Псковской области

13:55, 05 декабря 2023, ПАИ

Десятилетие проекта «Солдаты Победы» отмечают сегодня в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В рамках мероприятий и в честь Дня воинской славы в Пскове состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В памятной акции приняли участие воины и ветераны Псковской области, а также участники и те, кто внёс вклад в работу над проектом «Солдаты Победы».

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». Над многотомником трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвертый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района. Сейчас завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам из Пскова. Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района.

Главным редактором многотомника «Солдаты Победы» является Николай Никитенко. Поддержку в реализации проекта оказывает правительство Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.