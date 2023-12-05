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Происшествия

Более 800 преступлений в сфере наркоторговли пресекли псковские правоохранители

Более 809 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Псковской области, выявили с начала года. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Более 800 преступлений в сфере наркоторговли пресекли псковские правоохранители. На фото: Александр Мамаев. Фото: ПАИ

Из них 735 правонарушений имеют тяжкий и особо тяжкий характер. «Это незаконный сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном и крупном размере», – уточнил гость медиацентра.

«Также пресекли производство наркотических средств и их ввоз на территорию Псковской области. Вместе с этим было привлечено 165 лиц к уголовной ответственности. Большинство их них – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет», – отметил Александр Мамаев.

Ранее сообщалось, что более 400 килограммов наркотиков изъяли псковские полицейские с начала года.

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