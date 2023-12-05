Более 400 килограммов наркотиков изъяли псковские полицейские с начала года

15:38, 05 декабря 2023, ПАИ

412 килограммов наркотиков и психотропных веществ изъяли из оборота полицейские Псковской области с начала года. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 декабря.

«Из них – 83 % составляют именно синтетические наркотики. Помимо этого, было изъято свыше пяти тонн прекурсоров. И эта цифра ещё будет расти», – уточнил Александр Мамаев.

Вместе с этим он добавил, что за прошедший период пресечено пять фактов производства наркотиков в условиях нарколабораторий.

Он также добавил, что этот процесс курируется со стороны организаторов с Украины. «Соблюдаются все условия конспирации, там чётко выстроенная иерархическая система. Среди тех, кто этим занимается, есть граждане Украины», – заключил Александр Мамаев.