Госдума одобрила нормы о пособиях при выходе родителей из декрета

19:39, 05 декабря 2023, ПАИ

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу сохранят. Пакет законопроектов на эту тему прошёл второе чтение в Госдуме РФ.

На данный момент ежемесячное пособие платят только тем родителям, которые работают на полставки, работают на дому или не работают совсем. В Правительстве РФ предложили оставить выплату родителям, которым пришлось выйти из декрета на полный рабочий день. Таким образом, в случае принятия соответствующего закона, ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет смогут получать родители, которые совмещают уход за ребёнком и работу или военную службу, пишет «Парламентская газета».

В третьем чтении законопроект рассмотрят 7 декабря.

Напомним, что в конце ноября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, на которой рассказали об основных мерах социальной поддержки родителей в Псковской области, воспитывающих детей.

Кроме того, об особенностях регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, читайте в интервью ПАИ здесь.