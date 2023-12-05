Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о вкладах до 50 тысяч рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Согласно проекту, граждане - получатели соцподдержки с подтвержденным низким уровнем доходов смогут открывать социальные банковские вклады и счета (не более одного на человека). Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт.

При этом процентные доходы должны перечисляться на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на 1 процентный пункт; свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре социального банковского счета.

Открыть такой вклад можно будет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Договор должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты «Мир». При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты «Мир», а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

Профсоюзные санатории Псковской области заинтересовали москвичей
05 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских волонтёров с Днём добровольца
05 декабря 2023

Густой туман ожидается в Псковской области ночью
05 декабря 2023

Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли военную присягу
05 декабря 2023

Великолучане стали победителями международного конкурса вокала «Голос мира»
05 декабря 2023

Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
05 декабря 2023

Путин высоко оценил выставку «Россия» – Песков
05 декабря 2023

Торжественное мероприятие в честь десятилетия проекта «Солдаты Победы» прошло в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...