Каток открылся в Финском парке Пскова
Каток открылся в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Вход на каток бесплатный. Дополнительно здесь можно взять на прокат коньки, которых в прокате сейчас около 300 пар, а также специальные опоры для катания.
В рабочие дни каток работает с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.
«Чтобы порадовать псковичей новогодней атмосферой, установили мультимедийный экран. Также обновили входную группу. Позже откроем пункт питания, где можно будет перекусить», – написал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Он также напомнил, что каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья и занял второе место в конкурсе «Здоровые города России».
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