Каток открылся в Финском парке Пскова

19:45, 05 декабря 2023, ПАИ

Каток открылся в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Вход на каток бесплатный. Дополнительно здесь можно взять на прокат коньки, которых в прокате сейчас около 300 пар, а также специальные опоры для катания.

В рабочие дни каток работает с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.

«Чтобы порадовать псковичей новогодней атмосферой, установили мультимедийный экран. Также обновили входную группу. Позже откроем пункт питания, где можно будет перекусить», – написал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья и занял второе место в конкурсе «Здоровые города России».