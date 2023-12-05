Псковичам рассказали, поздно ли делать прививку от гриппа в декабре
Поздно ли делать прививку от гриппа в декабре, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Нет, не поздно. Можно делать прививку от гриппа в декабре. Основное время для проведения гриппозной вакцинации начинается осенью, но вакцинация также может быть проведена в декабре и в более поздние месяцы зимы», – говорится в сообщении.
В комитете напомнили, что иммунитет к гриппу развивается примерно через две недели после вакцинации, поэтому чем раньше человек сделает прививку, тем быстрее он будет защищён от гриппа.
Ранее сообщалось, что в Псковской области прививку от гриппа сделали 42 % жителей.
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