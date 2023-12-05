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В МЧС напомнили о правилах катания на санках и «ватрушках»

Случаи получения травм при катании на санках и тюбингах ежегодно фиксируются в Псковской области. В связи с этим региональное ГУ МЧС России в своём Telegram-канале перечислило основные правила безопасности, чтобы прекрасное зимнее развлечение не закончилось в травмпункте.

В МЧС напомнили о правилах катания на санках и «ватрушках». Фото: ПАИ

Прежде чем скатиться с горы, не поленитесь – пройдите склон пешком и осмотрите его на наличие ям, ухабов, кустов и деревьев. При скатывании с горки тюбинг развивает скорость 40 километров в час, при которой любое препятствие может стать чрезвычайно опасным. Кроме того, обычно «ватрушка» вертится вокруг своей оси и есть вероятность, что сидящий на ней человек вообще не будет видеть, куда едет.

Кататься нужно на специально оборудованных трассах с бортиками, которые не позволяют тюбингу вылететь за пределы зоны катания.

Если у горки ледяное, а не снежное покрытие, то тюбинг должен иметь пластиковое дно.

Рекомендуемый уклон горы – не более 20 градусов, в противном случае разгон тюбинга будет слишком сильным.

Использовать нужно тюбинги, подходящие по размеру, в которых удобно сидеть, а расстояние от земли до ног составляет около 10 сантиметров. Чтобы не улететь на землю во время скатывания, нужно крепко держаться за ручки «ватрушки».

Спускаться «паровозиком» нельзя, равно как и связывать тюбинги друг с другом: если одна из «ватрушек» перевернётся, могут перевернуться и все остальные.

Важно следить, чтобы на пути не было других катающихся. Задерживаться внизу склона после остановки нельзя, нужно сразу отходить в сторону. Также ни в коем случае не нужно подниматься обратно по склону, где катаются люди.

Нельзя привязывать «ватрушки» к транспортным средствам: при повороте её может занести, а сидящий в ней человек рискует упасть или оказаться под колёсами автомобиля.

Ранее сообщалось, что ребёнок получил травму на горке на улице Юбилейной в Пскове.

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