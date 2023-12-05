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Общество

Учёные планируют искать следы жизни на спутнике Сатурна

Ледяной спутник Сатурна Энцелад располагает условиями для возникновения органической жизни, считают американские планетологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Данные их исследования приводит «Газета.Ru».

По словам учёных, под ледяным панцирем Энцелад покрыт солёными океанами, чья площадь превышает океаны Земли.

Спутник извергает ледяные шлейфы в окружающее пространство, и исследователи в ходе будущих космических миссий планируют собрать и изучить их на предмет содержания аминокислот, необходимых для образования органических молекул.

Такая возможность появится в 2024 году во время миссии NASA Europa Clipper, в рамках которой к одному из крупнейших спутников Юпитера – Европе – направят автоматическую станцию.

Ранее сообщалось, что в недрах Земли нашли остатки древней протопланеты, образовавшей Луну.

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