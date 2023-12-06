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Происшествия

Два пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за двое суток

Два пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за двое суток. Об этом пишет «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках, на улице Саперной, в жилом доме выгорела кухня, в комнате выгорели пол и стена, сгорел диван. Пожар произошёл 5 декабря в 06:56. На месте происшествия обнаружен погибшим гражданин 1979 года рождения.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Спасен жилой дом.

Кроме того, 6 декабря в 04:07 в Пскове, на улице Красноармейской, в девятиэтажном многоквартирном жилом доме огнём поврежден дверной проем между коридором и лестничной клеткой. Причина устанавливается.

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