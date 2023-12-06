Два пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за двое суток

08:59, 06 декабря 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за двое суток. Об этом пишет «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках, на улице Саперной, в жилом доме выгорела кухня, в комнате выгорели пол и стена, сгорел диван. Пожар произошёл 5 декабря в 06:56. На месте происшествия обнаружен погибшим гражданин 1979 года рождения.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Спасен жилой дом.

Кроме того, 6 декабря в 04:07 в Пскове, на улице Красноармейской, в девятиэтажном многоквартирном жилом доме огнём поврежден дверной проем между коридором и лестничной клеткой. Причина устанавливается.