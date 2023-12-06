Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии
Великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт свой следующий профессиональный бой против соперника из Колумбии Леонардо Каррильо в международном центре бокса в Москве 16 декабря. Об этом ПАИ сообщил помощник креативного директора Федерации бокса России Олег Лаптев.
Мухаммад Шехов занимает 13-ю строчку по версии всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и седьмую по версии всемирной боксёрской организации (WBO).
Сейчас великолукский боксёр имеет статистику в 13 побед без поражений. Недавно он прошёл тренировочный лагерь, где готовился к бою с профессиоанльными боксёрами Дмитрием Биволом, Сергеем Кузьминым, Дмитрием Кирилловым и Муроджоном Ахмадалиевым.
Соперник бойца из Псковской области является первым номером Колумбии и занимает седьмое место по версии WBA во втором легчайшем весе. На его счету 17 побед подряд.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии
Комитет по спорту Псковской области поможет региональным федерациям в привлечении внебюджетных средств
Почти все спортивные федерации в Псковской области будут финансироваться государством в 2024 году
Глава спорткомитета Псковской области Галина Овсова станет гостьей программы «Оглавление»