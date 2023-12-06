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Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт свой следующий профессиональный бой против соперника из Колумбии Леонардо Каррильо в международном центре бокса в Москве 16 декабря. Об этом ПАИ сообщил помощник креативного директора Федерации бокса России Олег Лаптев.

Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии. Афишу предоставил Олег Лаптев

Мухаммад Шехов занимает 13-ю строчку по версии всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и седьмую по версии всемирной боксёрской организации (WBO).

Сейчас великолукский боксёр имеет статистику в 13 побед без поражений. Недавно он прошёл тренировочный лагерь, где готовился к бою с профессиоанльными боксёрами Дмитрием Биволом, Сергеем Кузьминым, Дмитрием Кирилловым и Муроджоном Ахмадалиевым.

Соперник бойца из Псковской области является первым номером Колумбии и занимает седьмое место по версии WBA во втором легчайшем весе. На его счету 17 побед подряд.

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