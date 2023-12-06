Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии

10:51, 06 декабря 2023, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт свой следующий профессиональный бой против соперника из Колумбии Леонардо Каррильо в международном центре бокса в Москве 16 декабря. Об этом ПАИ сообщил помощник креативного директора Федерации бокса России Олег Лаптев.

Мухаммад Шехов занимает 13-ю строчку по версии всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и седьмую по версии всемирной боксёрской организации (WBO).

Сейчас великолукский боксёр имеет статистику в 13 побед без поражений. Недавно он прошёл тренировочный лагерь, где готовился к бою с профессиоанльными боксёрами Дмитрием Биволом, Сергеем Кузьминым, Дмитрием Кирилловым и Муроджоном Ахмадалиевым.

Соперник бойца из Псковской области является первым номером Колумбии и занимает седьмое место по версии WBA во втором легчайшем весе. На его счету 17 побед подряд.

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