Мухаммад Шехов – о предстоящем бое с колумбийцем: Я покажу красивый поединок

11:40, 06 декабря 2023, ПАИ

Профессиональный великолукский боксёр Мухаммад Шехов рассказал о предстоящем рейтинговом поединке против одного из лучших боксёров Колумбии Леонардо Каррильо, который пройдёт на площадке московского Международного центра самбо и бокса 16 декабря. Об этом сообщает Luki-News.

Напомним, что Мухаммад Шехов имеет серию из 13 побед без единого поражения. Колумбийский боксёр становился победителем профессиональных поединков 17 раз, восемь из которых он завершил нокаутом.

«Первый этап подготовки я проходил в Кыргызстане, в горах, потом был небольшой перерыв, я восстанавливался. Второй этап прошёл в США. Там были хорошие спарринг-партнёры, я провёл серьёзную подготовку», – поделился Мухаммад Шехов.

Также великолукский боксёр поделился своими ожиданиями от поединка. «Будет очень интересный бой, я готов побеждать. 16 декабря я покажу красивый поединок и изо всех сил постараюсь победить», – сказал он.

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