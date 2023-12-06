Незаконно проживавшего в Псковской области гражданина Таджикистана отправят на родину
Незаконно проживавшего в Псковской области гражданина Таджикистана отправят на родину. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Иностранец жил в России почти год – с 18 декабря 2022 года, но еще в августе у него закончилось действие документов, подтверждающих право на пребывание в стране. На суде гражданин республики признал свою вину. Ему назначен штраф в размере трех тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.
До принудительного выдворения иностранный гражданин помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 декабря 2023
Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе