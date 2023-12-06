Попытавшийся убить пасынка житель Псковского района предстанет перед судом

17:23, 06 декабря 2023, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего псковича, обвиняемого в покушении на пасынка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 30 сентября фигурант пришел домой к сыну своей умершей сожительницы с двуствольным ружьем и выстрелил в пасынка, а затем отправился домой. Супруга пострадавшего вызвала медиков, которые доставила его в больницу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.