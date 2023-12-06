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Писатель Мо Янь обратился к гостям фестиваля китайской культуры в Пскове

Писатель, лауреат Нобелевской премии Мо Янь обратился к псковичам в видеообращении, которое продемонстрировали сегодня в Псковском драмтеатре на открытии фестиваля «Мо Янь фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

«Уважаемый директор театра господин Месхиев, дорогие друзья из театра имени Пушкина! Я давно наслышан о том, что вы подготовили пьесу по моему роману «Лягушки» и затем поставили её в вашем театре. Постановка завоевала симпатии публики и была выдвинута в восьми номинациях на самую известную в России театральную премию «Золотая маска». Это известие очень порадовало и меня, и всех моих китайских друзей», – сказал он, добавив, что Россия – это великая театральная держава.

«Постановка в России «Лягушек» меня крайне обрадовала. Более того, я узнал, что с 6 по 11 декабря вы будете проводить «Мо Янь фест». Для литератора это означает высшую поддержку его творчества. Я как китайский писатель очень тронут и признателен вам, в России, за такой отклик. Жаль лишь, что мне не удастся приехать для участия в этом интереснейшем фестивале. Поэтому мне остаётся лишь через видеообращение выразить вам свою благодарность и передать всем искренний привет. Спасибо», – сказал писатель.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 6 декабря, в 18:00 в театральном фойе Псковского драмтеатра. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки».

В драмтеатре также сообщили, что любой желающий может задать вопрос Мо Яню. В заключительный день мероприятия, 11 декабря, пройдёт телемост «Китай – Псков – Санкт-Петербург», прозвучат заявленные вопросы, выбранные модератором.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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