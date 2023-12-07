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Общество

На 5% выросли реальные доходы россиян

Реальные доходы россиян увеличились на 5,1 % в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство «Прайм».

На 5 % выросли реальные доходы россиян. Фото: ПАИ

По словам гендиректора ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрия Платыгина, ситуация на рынке труда в России благоприятная: уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 %, в сентябре годовой рост зарплат в реальном выражении составил 7,2 %.

«Это отражается и в динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала они возросли на 5,1 % относительно аналогичного периода прошлого года», – сказал специалист.

Он отметил, что уровень бедности в России продолжает снижаться. По данным Росстата, в этом году он составил 10,2 %.

Свыше 20% в общей структуре доходов населения занимают социальные выплаты, при этом для менее обеспеченных слоёв населения они играют ещё более значимую роль, добавил Платыгин.

Ранее сообщалось, что большинство псковских компаний повышало зарплаты в течение 2023 года, каждая вторая планирует повышение в ближайшее время.

Также были названы самые высокооплачиваемые вакансии года в Псковской области.

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