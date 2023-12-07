Новогоднюю ёлку устанавливают в Великих Луках

23:24, 06 декабря 2023, ПАИ

Монтаж главной новогодней ёлки в Великих Луках продолжается, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

«Конструкция состоит из множества металлических деталей. Мороз не мешает работе. Бригада рабочих использует подъёмник: высота ёлки – 22 метра. После установки начнётся украшение главного новогоднего символа», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ёлку украсят золотыми и серебряными шарами. Зажечь ёлку в Великих Луках планируют 23 декабря.

Сообщалось также, что в Великих Луках установили светящиеся арки.