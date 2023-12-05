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Общество

Светящиеся арки установили в Великих Луках

Светящиеся арки установили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Светящиеся арки установили в Великих Луках. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«На улицах и проспектах в Великих Луках продолжается монтаж новогодних консолей, которые предварительно были протестированы сотрудниками предприятия «Зеленхоз». Сегодня также были смонтированы светящиеся арки и занавеси», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в Великих Луках пройдёт фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза».

Кроме того, в этот же день, 23 декабря, по Великим Лукам будет курсировать новогодний автобус «Дедморобус», а на площади Ленина состоится праздник новогодней ёлки.

Напомним также, праздничный салют, посвящённый Новому году, запустят в Великих Луках 1 января 2024 года в 1:00.

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