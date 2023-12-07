Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Омбудсмен по правам человека провёл урок в одной из псковских школ

Урок, посвящённый правам человека, провёл для десятиклассников лицея экономики и предпринимательства № 10 уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.

Омбудсмен по правам человека провёл урок в одной из псковских школ. Фото здесь и далее: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

Мероприятие прошло в рамках всероссийской образовательной акции «Единый урок «Права человека» и было приурочено к Международному и национальному дню прав человека, который отмечается 10 декабря, а также к 30-летию принятия Конституции РФ и 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Единый урок «Права человека» проводится уже седьмой год по предложению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой при поддержке Минпросвещения РФ.

Дмитрий Шахов рассказал школьникам об истории принятия Конституции России в 1993 году, о создании ООН и принятии Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребёнка. Он также познакомил учащихся с основными конституционными правами и обязанностями граждан, с судебной и внесудебной защитой прав граждан.

Ученики принимали участие в дискуссии, задавали вопросы и отвечали на вопросы Дмитрия Шахова. В конце встречи псковский омбудсмен подарил самым активным ребятам памятные подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил Дениса Шишова с присвоением звания генерал-майора
06 декабря 2023

Омбудсмен по правам человека провёл урок в одной из псковских школ
06 декабря 2023

Новогоднюю ёлку устанавливают в Великих Луках
06 декабря 2023

На 5% выросли реальные доходы россиян
06 декабря 2023

Приём заявок на участие в форуме «Найди себя в Псковской области» продлится до 11 декабря
06 декабря 2023

Пассажирское судно «Иния» для Псковской области пройдёт ходовые испытания
06 декабря 2023

Ректор ПсковГУ предложила создать высшую школу Союзного государства РФ и Белоруссии
06 декабря 2023

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...