Омбудсмен по правам человека провёл урок в одной из псковских школ

23:45, 06 декабря 2023, ПАИ

Урок, посвящённый правам человека, провёл для десятиклассников лицея экономики и предпринимательства № 10 уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской образовательной акции «Единый урок «Права человека» и было приурочено к Международному и национальному дню прав человека, который отмечается 10 декабря, а также к 30-летию принятия Конституции РФ и 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Единый урок «Права человека» проводится уже седьмой год по предложению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой при поддержке Минпросвещения РФ.

Дмитрий Шахов рассказал школьникам об истории принятия Конституции России в 1993 году, о создании ООН и принятии Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребёнка. Он также познакомил учащихся с основными конституционными правами и обязанностями граждан, с судебной и внесудебной защитой прав граждан.

Ученики принимали участие в дискуссии, задавали вопросы и отвечали на вопросы Дмитрия Шахова. В конце встречи псковский омбудсмен подарил самым активным ребятам памятные подарки.