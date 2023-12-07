Омбудсмен по правам человека провёл урок в одной из псковских школ
Урок, посвящённый правам человека, провёл для десятиклассников лицея экономики и предпринимательства № 10 уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.
Мероприятие прошло в рамках всероссийской образовательной акции «Единый урок «Права человека» и было приурочено к Международному и национальному дню прав человека, который отмечается 10 декабря, а также к 30-летию принятия Конституции РФ и 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
Единый урок «Права человека» проводится уже седьмой год по предложению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой при поддержке Минпросвещения РФ.
Дмитрий Шахов рассказал школьникам об истории принятия Конституции России в 1993 году, о создании ООН и принятии Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребёнка. Он также познакомил учащихся с основными конституционными правами и обязанностями граждан, с судебной и внесудебной защитой прав граждан.
Ученики принимали участие в дискуссии, задавали вопросы и отвечали на вопросы Дмитрия Шахова. В конце встречи псковский омбудсмен подарил самым активным ребятам памятные подарки.
Приём заявок на участие в форуме «Найди себя в Псковской области» продлится до 11 декабря