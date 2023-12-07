Жители Пскова раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

08:16, 07 декабря 2023, ПАИ

Жители Пскова раскупили все билеты на поезд Деда Мороза. Билетов нет ни на один из трёх сеансов анимационной программы, которую подготовила для горожан команда проекта.

Напомним, что продажа билетов открылась 5 декабря.

Состав прибудет в Псков в 9:00 5 января и простоит на станции три часа. В этот день в Пскове пройдёт праздничная анимационная программа с посещением поезда по билетам. Затем поезд отправится в Дно, где простоит с 14:12 до 15:14. В Дно будет анимационная программа на сцене поезда (вход свободный).

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр», в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями, спасающими волшебство. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом году маршрут праздничного поезда проходит более чем через 80 городов. Везде, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители смогут увидеть передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.