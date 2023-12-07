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Общество

Число бедных россиян сократилось до 14,8 миллиона - Росстат

В третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. В Росстате объяснили сокращение доли бедных граждан до 10,2% от всего населения.

В сравнении с июлем — сентябрем доля бедных граждан сократилась на 0,3% (минус полмиллиона). При этом граница бедности в 2023 году была на уровне 14 201 рубль, а в 2022-м — 13 472 рубля.

«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий», — уточнили в Росстате.

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