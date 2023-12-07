Число доноров костного мозга в России выросло более чем в два раза

13:00, 07 декабря 2023, ПАИ

Количество включенных в федеральный регистр доноров костного мозга в России увеличилось в 2,6 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По её словам, в сентябре прошлого года, когда федеральный регистр только запускали, имелась информация о 112 тысячах доноров костного мозга. Такое количество удалось собрать за десять лет. «За прошедший период цифра увеличить в 2,6 раза и составила 301 тысячу потенциальных доноров», – сообщила Татьяна Голикова во время подведения итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга.

Ещё в 2021 году больше чем для половины пациентов найти донора в России не представлялось возможным, подчеркнула вице-премьер. В связи с этим по поручению президента РФ с 1 сентября 2022 года создан и действует российский федеральный регистр доноров костного мозга, в систему которого загружены все имеющиеся до этого разрозненные базы данных как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров.

На сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка пяти тысяч в год, из них неродственных доноров – 650 случаев в год.

Чтобы стать донором костного мозга, достаточно прийти на станцию переливания крови по адресу: Псков, Интернациональный переулок, 4, заполнить анкету и сдать небольшое количество крови. Чтобы сэкономить время, анкету можно заполнить заранее через портал госуслуг. Ранее псковичам рассказали, кто может стать донором костного мозга.