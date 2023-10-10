Кто может стать донором костного мозга, рассказали псковичам

17:17, 10 октября 2023, ПАИ

Кто может стать донором костного мозга, рассказала главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Человек должен быть здоров и не старше 45 лет, так как с возрастом ткани, клетки и костный мозг стареют и становятся менее эффективны. Он приходит, заполняет анкету со специальными вопросами, и мы берём кровь», – отметила она.

За этот год в регистр доноров костного мозга в Псковской области вступило 126 человек, уточнила Любовь Малыхина.

Напомним, марафон донорства костного мозга пройдёт в Пскове 11 октября. Программу марафона можно увидеть здесь.