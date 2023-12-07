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Политика

С бюджетным посланием к депутатам Михаил Ведерников обратится 15 декабря

Заключительная сессия года, в ходе которой депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период, пройдёт 15 декабря. Соответствующее решение принял Совет Собрания. В этот день с бюджетным посланием перед законодателями выступит губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

С бюджетным посланием к депутатам Михаил Ведерников обратится 15 декабря. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«К этой дате мы планируем завершить работу согласительной комиссии по проекту бюджета – плотно поработаем два дня. Уже договорились с правительством, что в заседаниях примут участие не только заместители губернатора, но и руководители органов исполнительной власти. Время у нас ограничено, сроки определены, но, думаю, с задачей мы справимся», – обратился к коллегам председатель Собрания Александр Котов.

В повестку декабрьской сессии уже включено 15 вопросов. Помимо пакета бюджетных законопроектов, которые предстоит принять в окончательном чтении, депутаты рассмотрят инициативу губернатора Михаила Ведерникова о внесении изменений в закон о наградах, примут решение по предложению создать государственное бюджетное учреждение «Социальный-информационно-аналитический центр». Кроме того, Собранию предстоит утвердить увеличение размера денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан, и персональный состав Молодёжного парламента на ближайшие два года.

Напомним, что 30 ноября на 26-й сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Парламентарии утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Согласно законопроекту доходы областного бюджета составляют 52 млрд 474,3 млн рублей (объём доходной базы консолидированного бюджета – 59 млрд 376,3 млн рублей), расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей.

Добавим, что обязательная составляющая бюджетного процесса на этапе подготовки проекта бюджета ко второму чтению – детальное обсуждение расходных бюджетных статей в рамках согласительной комиссии. В состав созданной на ноябрьской сессии согласительной комиссии на паритетных началах включены представители правительства и каждой из шести фракций законодательного органа – в общей сложности 12 человек. С правом совещательного голоса в работе согласительной комиссии будет участвовать представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области.

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