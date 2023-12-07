Одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом начался в России
В России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трёх лет мы видим объединение подъёма гриппа и подъёма ковида. Это несёт дополнительные риски», – заявила глава ведомства.
По её словам, растёт число обращений к врачам с коронавирусом и гриппом. Количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ уже превысило один миллион человек. Кроме того, в России увеличивается количество госпитализируемых и растёт тяжесть заболевания.
Напомним, что за прошлую неделю в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекали в форме ОРВИ.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»