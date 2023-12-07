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Общество

Одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом начался в России

В России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трёх лет мы видим объединение подъёма гриппа и подъёма ковида. Это несёт дополнительные риски», – заявила глава ведомства.

По её словам, растёт число обращений к врачам с коронавирусом и гриппом. Количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ уже превысило один миллион человек. Кроме того, в России увеличивается количество госпитализируемых и растёт тяжесть заболевания.

Напомним, что за прошлую неделю в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекали в форме ОРВИ.

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