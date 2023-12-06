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Общество

Более 500 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за неделю

За неделю в Псковской области зарегистрировано 544 новых случая COVID-19 (показатель 87,71 на 100 тысяч населения). Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Характерная эпидситуация для Псковской области в период с 27 ноября по 3 декабря 2023 года

В областном центре выявлено  большинство случаев – 306 случаев, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. 18 случаев заболеваний (3,3 %) протекали в форме пневмоний, 526 случаев – ОРВИ; 8,6 % заболевших (47 случаев) – дети до 18 лет.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области с 27 ноября по 3 декабря 2023 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,9 %.  Выявлено 5533 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения составил 94,13. Зарегистрировано 3 случая лабораторно подтвержденного гриппа. В г. Пскове зарегистрировано 2783 случая ОРВИ, что составляет 50,3 % от общего количества заболеваний по области.

Напомним, в России в целом и в Псковской области в частности в этом году фиксируется рост заболеваемости коклюшем. По данным комитета по здравоохранения региона, в Псковской области с начала 2023 года было выявлено 18 случаев. Это не эпидемия, но настороженность уже вызывает, отмечают специалисты.

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