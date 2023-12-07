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Михаил Васильев: Наши люди всегда показывали стойкость и героизм

Люди из Псковской области на протяжении всей истории всегда показывали свою стойкость и героизм в защите границ России, заявил ПАИ председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

На фото: Михаил Васильев. Фото: ПАИ

«Псковская область исторически являлась и является западным порубежьем и форпостом нашей страны. И конечно, во все времена на территории нашего региона проявлялись люди, которых, без всякого сомнения, можно назвать героями Отечества. Ещё со времён Александра Невского, Петровских, Екатерининских периодов, до времён Великой Отечественной войны и, конечно, до чеченских событий конца прошлого столетия и дней сегодняшних наши люди показывали свою стойкость и героизм в защите границ нашего государства. Это всё нашло отражение в ликах дружины Александра Невского, увековеченных в мемориале «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере, открытом президентом Владимиром Путиным в 2021 году. В них в том числе олицетворены бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, павшие в неравном бою с террористами под Аргуном в 2000 году», – сказал Михаил Васильев.

1 декабря 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников на территории псковской бригады спецназа открыл Аллею Славы Героев Отечества, состоящую из бюстов десяти военнослужащих, погибших в разные годы при исполнении воинского долга, в том числе в ходе специальной военной операции.

«Эти важные и знаковые события создают образ русского человека, способного в тяжёлые для страны времена вставать на её защиту и проявлять высокие человеческие качества, популяризирующие их в первую очередь в молодёжной среде», – заключил Михаил Васильев.

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