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Симптомы аллергии на холод назвал специалист

Симптомы аллергии на холод назвал аллерголог Сергей Быков, пишет издание «Известия».

Холодовая крапивница – это хроническое заболевание, которое проявляется в виде красной зудящей сыпи на затронутых холодом участках тела. Холодовая крапивница не является аллергией в привычном понимании, ведь низкие температуры не содержат аллергенов. Врач отметил, что точная причина возникновения заболевания на сегодняшний день неизвестна.

Симптомами холодовой крапивницы аллерголог назвал появление зудящих волдырей при воздействии низких температур, например, при контакте с холодной водой или приёме холодных блюд. В редких случаях возможен анафилактический шок, сопровождающийся затруднением дыхания и глотания, потерей сознания.

В большинстве случаев симптомы холодовой крапивницы проходят без таблеток и врачебного вмешательства в течение 24 часов или раньше. Однако, по словам врача, могут развиваться ангионевротический отёк кожи, слизистых оболочек и тяжёлые системные анафилактические реакции.

Чаще всего аллергия на холод встречается у молодых людей, в основном у девушек. В зоне риска находятся люди, проживающие в холодных климатических условиях, имеющие гормональные нарушения или наследственную предрасположенность.

При подозрении у себя холодовой крапивницы, нужно обратиться к аллергологу для подбора антигистаминных препаратов. Для того чтобы самостоятельно частично справиться с симптомами аллергии на холод, нужно избегать холодных напитков, замороженных продуктов, охлаждающих процедур, прохладных помещений и занятий спортом при прохладной и зимней температурах.

Врач также отметил, что крапивница сама по себе проходит через несколько лет так же внезапно, как и появляется.

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