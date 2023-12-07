30 единиц дорогостоящего медоборудования получил Псковский госпиталь для ветеранов

17:00, 07 декабря 2023, ПАИ

Псковский госпиталь для ветеранов войн по программе реабилитации получил около 30 единиц современного дорогостоящего оборудования. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ в четверг, 7 декабря, заявила заместитель главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова.

«Каждый аппарат, который мы получили, заслуживает внимания и уважения к разработчику. Все продумано и сбалансировано: все аппараты имеют мониторы и датчики обратной связи», – заметила Маргарита Жукова.

По её словам, самый масштабный из аппаратов, который поступил в госпиталь, – роботизированный комплекс для восстановления навыков ходьбы А3. Установка работает с тяжёлыми больными, утратившими функции ходьбы. Такое оборудование учит заново ходить. Перед пациентом установлен монитор, на который транслируется специальный фильм, и пациент повторяет все те действия, которые выполняет герой на экране, отметила эксперт. Помимо А3-установки, еще 30 единиц техники получил госпиталь.

«Это также и велотренажёры, и беговая дорожка с регулируемым углом, она может менять направление. Велотренажёры дают возможность регулировать скорость движения дорожки в зависимости от того, как пациент себя чувствует, оценивать давление и пульс. У нас ещё есть две лестницы, которые помогают пациенту – в основном это постинсультные и травматологические пациенты – обрести навыки подъёма. Всё очень адаптировано именно для инвалидов. Есть аппараты, которые фиксируют конечность с утраченной функцией и заставляют её двигаться», – подчеркнула гостья медиацентра.