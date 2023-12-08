Реализация проекта ТОС «Комфорт» завершена в Новоржевском районе

14:34, 08 декабря 2023, ПАИ

Ещё один, 11-й в этом году, проект-победитель областного конкурса проектов ТОС реализован в Новоржевском районе, пишет газета «Земля новоржевская».

В деревне Выбор завершена реализация проекта ТОС «Комфорт». Проект «Светлый Выбор» направлен на обустройство освещения детской спортивно-игровой площадки. Для этого приобретены и установлены по периметру площадки шесть современных опор со светодиодными светильниками, кабель и другое техническое оборудование.

На реализацию проекта привлечены грантовые средства областного бюджета в размере 364 тысяч рублей и поселенческого бюджета в качестве софинансирования (20 тысяч рублей).

«Теперь дети в вечернее время смогут дольше проводить время на свежем воздухе, играя на освещенной площадке», – отметила экс-глава Выборской волости, заместитель главы администрации Новоржевского района по социальным вопросам Ольга Васильева.

Сотрудники газеты отметили, что в этом году в Выборской волости успешно реализованы три проекта территориальных общественных самоуправлений: в деревнях Стехново, Выбор и Веска. Кроме этого, Выборская волость стала лучшим сельским поселением в номинации «Красота, комфорт, порядок» среди поселений с численностью до 1,7 тысячи жителей.