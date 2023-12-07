Пятизвёздочная гостиница на 80 номеров откроется в Пскове

20:11, 07 декабря 2023, ПАИ

Пятизвёздочная гостиница на 80 номеров откроется в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

«В 2024 году в Пскове откроется первая пятизвёздочная гостиница на 80 номеров и ещё одна гостиница на 120 мест», – сказал глава региона.

Кроме того, он отметил, что с августа запущена работа семи модульных некапитальных отелей на 105 номеров. В следующем году планируются ещё проекты на 185 мест. «В ближайшие несколько лет можно будет выбирать на любой вкус и любой кошелёк», – заключил он.

Ранее сообщалось, что почти полмиллиона туристов посетили Псковскую область с начала года.

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.