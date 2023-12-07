Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации нацпроектов и развитии промышленности в Псковской области

22:33, 07 декабря 2023, ПАИ

Реализацию нацпроектов и поддержку отдельных отраслей экономики обсудили в координационном штабе по повышению устойчивости развития экономики регионов Севера-Запада России под руководством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Псковскую область на совещании представлял губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Александр Гуцан отметил рост социально-экономических показателей на Северо-Западе РФ в 2023 году. По его словам, индекс промышленного производства в округе составил 103,3 %. На обрабатывающее производство приходится 106,7 %, на строительство – 105,5 %. Такие результаты стали возможны благодаря тесному сотрудничеству федеральных и региональных министерств и ведомств, расширению господдержки и активной позиции предпринимателей, подчеркнул полномочный представитель.

Михаил Ведерников также отметил положительные тенденции в развитии промышленности Псковской области. Он подчеркнул, что по итогу девяти месяцев индекс промышленного производства составил 108,4 %, индекс обрабатывающего производства – 105,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Регион успешно справился и с трудностями в поставке комплектующих, сказал губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что за прошедшую неделю лимиты из федерального бюджета для Псковской области были увеличены более чем на 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объёмы промышленного производства выросли на 8,4 %.

Кроме того, пять наименований Псковской области были признаны лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2023».

Напомним также, что в Псковской области могут начать производство электробусов.