День образования российского казначейства отмечается сегодня

07:14, 08 декабря 2023, ПАИ

8 декабря отмечается День образования российского казначейства. В этот день в 1992 году указом президента России Бориса Ельцина № 1556 «О Федеральном казначействе» была создана система органов Федерального казначейства РФ, пишет calend.ru.

Зарождение этой службы произошло во времена Древней Руси, тогда при княжеских и боярских дворах появилась должность казначея – хранителя материальных ценностей.

После ряда структурных преобразований в 1821 году был создан Департамент Государственного казначейства в структуре Министерства финансов. С этого времени в царской России окончательно сложился четкий механизм деятельности казначейств от центрального до местных казначейств.

Однако после Октябрьской революции 1917 года изменилась и структура государственных органов. В 1918 году казначейство было расформировано, а его функции получили новые финансовые структуры – Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, а затем Министерство финансов СССР и союзных республик, Государственный банк СССР и его территориальные органы.

8 декабря 1992 года указом президента РФ было принято решение о создании Федерального казначейства в составе Министерства финансов РФ.

Сегодня казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных расходов. От развития казначейства во многом зависит эффективность работы финансовой системы как государства в целом, так и отдельных областей.

В свой профессиональный праздник все сотрудники ведомства получают поздравления от руководства, коллег и представителей власти, а работу лучших работников отмечают благодарностями и подарками.

Ранее Управление Федерального казначейства по Псковской области отметило 30-летний юбилей.