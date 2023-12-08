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Общество

В два – четыре раза вырос спрос у россиян на летние туры

Спрос на летние туры на черноморские курорты вырос среди россиян в два – четыре раза, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров. 

Спрос на летние туры вырос у россиян в два – четыре раза. Фото: ПАИ

В четыре раза относительно летнего периода прошлого года выросли продажи туров в Анапу и Абхазию, сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан». Кроме того, россияне забронировали вдвое больше путевок в Геленджик, в Кавминводы – в полтора раза. Каждая третья бронь – гостиницы с питанием «всё включено». 

В связи с возможным ростом цен россияне начали покупать летние туры уже сейчас, сэкономив как минимум 20-30 %, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 

На старте высокого сезона скидок уже не будет, добавила она. Наоборот, цены на отдых в России в следующем году предположительно вырастут на 10 %, заявила Майя Ломидзе.

Также туристы боятся упустить желаемые отели – такие объекты чаще всего хотят забронировать и все остальные, отметили в «Алеане». 

Летом 2023 года загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100 %, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты, пояснили в компании. 

Также в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность, добавил туроператор.

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В два – четыре раза вырос спрос у россиян на летние туры

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