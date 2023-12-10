Зимняя рыбалка: капризные псковские окуни, гнилое место и лебединый пилотаж

21:24, 10 декабря 2023, ПАИ

Третья неделя, как зима пришла на Псковщину. И морозы стоят устойчивые, по ночам столбик термометра опускается ниже отметки «минус десять градусов», а безопасного льда всё нет и нет. Лишь на редких водоёмах ледовая обстановка удовлетворительная. Раскопельский залив Чудского озера – один из них, и на льду залива сейчас очень много рыболовов и… лебедей.

Невесёлая зима

Чудское озеро гуляет (большая часть акватории без льда), на Псковском озере (в северной его части) лёд чуть толще картона. Всему причина – много выпавшего снега, который укрыл лёд, как тёплым одеялом. Под снегом на льду вода. И чтобы теперь образовался безопасный лёд, десятиградусных морозов уже недостаточно, нужны морозы покрепче. Или нужна серьёзная оттепель, чтобы весь снег на льду растаял, а затем по новой всё заморозило. Но ни того, ни другого в прогнозах метеорологов на ближайший месяц не предвидится. Невесёлая зима для рыболовов, но нашли они водоём, где и лёд безопасен, и рыба ловится.

Соблазнитель

От Сергея Николаевича, моего бывшего сослуживца и товарища по увлечению, я узнал о хорошей рыбалке в Раскопельском заливе. Он ещё среди недели звонил, интересовался у меня, как рыбалка, как лёд и не собираемся ли мы куда на выходные. Я рассказал, где да как я уже побывал, а про выходные, мол, ещё ничего не знаем, соберём инфу и к вечеру пятницы примем решение, звони, не стесняйся. Вот он и позвонил. И рассказал, что его знакомые сегодня (в пятницу, 1 декабря) неплохо в Раскопеле отрыбачили по окуню. И не только полосатый там дёргал рыболовов за руку, но и кто-то им все снасти пооборвал. И что он решил завтра же съездить туда на своём автомобиле. Во, блин, заманчиво! «А нельзя ли на хвост упасть?» – напросился я к Сергею. И получил добро.

Нарушители

2 декабря. Раскопельский залив. На его машине добрались до берега залива в деревне Подлипье без проблем. Дороги, что Гдовка, что на Островцы, с раннего утра были почищены, посыпаны песочком – спасибо за это дорожным работникам.

Въехали в деревню и удивились – за 300 метров до берега у магазина уже стояло полтора десятка припаркованных автомобилей рыболовов. Удивило не количество, а странное место для парковки. Неужели на берегу уже места нет? Но нет – на берегу тесно, десятка три автомобилей присутствовало, но найти, где приткнуться, было несложно. Только мы остановились, вынули свои санки-ящики, как подъехал знакомый автомобиль – наши товарищи Стас, Константин и Александр тоже сюда порыбачить выбрались. Я им показываю: вот есть место рядом с нашим автомобилем. Но Стас, а он за рулём был, как-то странно отреагировал на моё приглашение, проехав мимо, и нашёл стоянку чуть поодаль от нашей, но, как мне показалось, менее удобную. «А чего не здесь парканулся?» – спросил я его, поздоровавшись со всеми приехавшими. «А вон видишь знак? Всех, кто за него ставит машины ближе к берегу, штрафуют», – ответил Станислав.

Да, действительно, неподалёку от нашей машины маячила голубенькая табличка «Водоохранная зона». Мы её объехали и остановились в ряду машин примерно на одной линии со знаком. Этот знак и есть граница водоохранной зоны, которая для данного места (для озёр) должна проходить в 50 метрах от берега. Так что мы ничего и не нарушаем. Не знаю, были ли прецеденты и проблемы у автомобилистов-рыболовов в этом месте, мне об этом ничего не известно, но половина припаркованных тут автомобилей действительно стояла в водоохранной зоне, что не очень правильно. Но и остановка у магазина – тоже перебор, далековато оттуда до озера. Зимой с санками и 50 метров, и 300 – такие расстояния до воды (до льда) не критичны. А вот в остальное время года, когда рыболовы приезжают к Чудскому озеру с тяжёлыми лодками, моторами и кучей снаряжения, вот тогда проблема, и не нарушить закон о водоохранной зоне у большинства рыболовов не получается.

И судак, и щука, и окуни – это о вчерашней рыбалке

Оказывается, вчера и Стас, и Костя здесь уже побывали. Тут же я расспросил Стаса, как он порыбачил и где именно ловил. Он рассказал о хорошей вчерашней рыбалке: и судака килограммового поймал, и щуку полторашку в лунку затащил, но вытащить не смог – ушла, и окуней толстеньких подловил килограмма три-четыре, и сходы чего-то очень хорошего были... А рыбачили они возле Жирогла (узкий мелководный пролив, соединяющий Раскопельский залив с Чудским озером) ближе к западному его краю. И Костя вчера окуней наловил килограмма четыре. Лёд хороший, толщина более десяти сантиметров, ходили они уже без пешни. В общем, вчерашняя рыбалка им понравилась, поэтому и сегодня они здесь. Спасибо, понятно. У меня с собой и пешня, и ледобур были, но решил пешню не брать, раз такое дело.

Лёд прочный, снега много, рыбаков ещё больше

Рыбаков всё прибывало и прибывало, к десяти часам утра их на льду залива было уже более сотни. В основном образовалось три группы – первая, самая большая и самая дальняя, у Жирогла, вторая по количеству – почти у берега, сразу вправо за камышовым мысом в двухстах метрах от камышей, и третья – с восточной стороны от острова Пыпно. Стас и товарищи ушли сразу и прямёхонько, нигде не останавливаясь, направились к Жироглу. Мы же с Сергеем чуть задержались и вышли на лёд минут через двадцать и тоже взяли курс на север. На льду снега довольно много, где пять сантиметров, а где и все двадцать пять. Но идти было легко, так как за последние два-три дня тропу здесь хорошую набили, да и сегодня впереди нас уже прошло не менее полусотни человек. И не только пешие тропу топтали, но повстречались рыболовы и на снегоходе, и штук пять мотособак было. Все моторизованные рыболовы возле Жирогла и собрались. И мы без привалов и почти без остановок минут за двадцать пять пришли туда же. Нашли Стаса: «Ну, как?» «На блесну что-то не очень, – ввёл нас в курс дела товарищ. – Два небольших окунька поймал, да пара ударов были. А Костя чуть поблеснил, перешёл на мормышку и уже с десяток окуней поймал. Вон он почти у камышей крайний сидит». Ещё у одного нашего товарища, Александра, расположившегося неподалёку от Стаса, поклёвок пока не было. Ну что, значит, мы пока никуда не опоздали, и раз такое дело, пойду-ка я ближе к Косте.

Умелые рыболовы

Подошёл, метров пятьдесят до него было, а он, оказывается уже и не на мормышку ловит, а на балансир. Молодец, Константин, постоянно пробует, меняет способы лова. Заглянул я в его санки – да там уже больше десятка окуней, среди которых и несколько достойных экземпляров граммов по 250. Хорошее утро у Константина. Но самым успешным в этот день и в этом месте был, пожалуй, незнакомый рыболов – Костин сосед по лункам. Когда я только подошёл к ним, то в пакете у незнакомца килограмма три окуней уже было наловлено. И при мне, а я рядом с ними был около часа, он поймал ещё примерно столько же, в том числе и щучку граммов на 800, и горбатого окуня более чем на полкило весом. Рыбачил незнакомец только на мормышку с мотылём, если не клевало, долго на одной лунке не засиживался и далеко от этого места не отбегал. Так и крутился Костин сосед вокруг клёвого места – то в одну сторону метров десять-двадцать отбежит, то в другую столько же, благо лёд ещё нетолстый и дырявить его было совсем несложно. «Три дня назад у меня ещё больше улов был, правда, добираться сюда было стрёмно, только с пешнёй, – видя мой интерес к его улову, рассказал незнакомец. – А сегодня лёд совсем другой, крепкий».

Жирогло – гнилое место

Действительно, толщине льда я даже удивился – везде не меньше десяти сантиметров, а во многих местах и все двадцать имеются, то есть почти полдлины шнека ледобура, а это уже самый настоящий безопасный лёд. Но прочный он всё же не везде. Именно у Жирогла надёжный лёд заканчивался – весь узкий пролив был забит нагромождением наломанного льда и метров за пять до ломняка толщина льда почти никакая – всего три-пять сантиметров. Зимой Жирогло – гнилое место, здесь всегда присутствует течение от постоянного перетока воды из озера в залив и обратно, да и родники, наверное, присутствуют. А потому лёд всегда в этом горлышке никакой, будь зима хоть с тридцатиградусными морозами. Местные и опытные рыболовы никогда и ни на чём здесь на лёд не выезжают и не выходят, уж очень много проблем повидало зимнее Жирогло. И не глубоко там (за исключением канала для судоходства) – где метр, а где всего и полметра, но дно сплошь песчаное, и всё, что проваливается здесь под лёд, засасывает очень крепко. Обходите и объезжайте зимнее Жирогло десятой дорогой. Ведь недаром у этого узкого пролива такое говорящее и мистическое название. По крепкому льду залива в Чудское озеро мы всегда переезжаем через деревню Раскопель, оставляя в стороне не менее чем в километре это гнилое место.

Капризные раскопельские окуни

Ну, и наконец о моей личной рыбалке в этот день… Пробурил я лунку метрах в десяти от Кости, опустил блесну (весь день рыбачил на «Кильку» пятёрку цветом колотый лёд), а глубина-то совсем небольшая – всего сантиметров восемьдесят. Минут десять поблеснил – ничего, и во второй лунке тоже ничего, то есть не клюёт. Но я-то вижу, что мои два соседа окуньков потягивают, значит, рыба подо мной тоже должна быть, только ей надо что-то предложить другое. Попросил у Кости окунёвый глаз, насадил его на тройник, и мне хватило всего два раза подбросить блесну, как ощутил хороший и отчётливый удар. Ура! Первый зимний раскопельский окунь у меня в руке. И ничего так размерчик, граммов 150 в нём точно будет. И тут же второй окунь клюнул, и третий. Но эти два были чуть поменьше. «Ну вот. И я ключик подобрал!» – проскочила радостная мысль. Но рано я обрадовался, дальше – ничего. И правее, и левее этой лунки пробовал, и опять к ней же возвращался, и подальше отходил. Бесполезно… Никто больше моей приманкой не интересовался. Сместился метров на сто вдоль наломанного льда, пробурил три или четыре лунки, но за полчаса – лишь один некрупный окунёк.

Воздушный парад

Решил поменять место кардинально. Встал с ящика, начал удочку сматывать и вдруг услышал знакомые ритмичные звуки. Поднял голову вверх: надо мной была низкая лёгкая облачность, можно её, наверное, и дымкой назвать. Неужели? Неужели лебеди ещё не улетели? Это был характерный мелодичный звук летящих лебедей. Я повернул голову в сторону приближающегося со стороны Жирогла звука, нарастающего с каждой секундой. Сначала птиц не было видно, а потом, как из тумана, проявились первые три лебедя, пять, семь, десять… Я быстро сбился со счёта. Прямо над нами довольно низко пролетала огромная стая белоснежных лебедей.

Наверное, все рыболовы в округе, и я в том числе, в эту пару завораживающих минут отложили в сторону удочки и с поднятыми головами, раскрытыми ртами с удовольствием наблюдали за грациозным воздушным парадом. Строй лебединой стаи был ровный, полёт слаженный, клин широкий и очень красивый – никто не отставал и из фигуры высшего лебединого пилотажа не вываливался. Натренировалась молодёжь, и теперь все готовы к дальнему перелёту? А может, эти лебеди и не улетят на юг в этом году с Чудского озера? Может, они знают о приближающейся зиме гораздо больше метеорологов? Хотя вряд ли, основная масса уже улетела, а эти по каким-то причинам задержались. Я быстро достал телефон и попытался запечатлеть столь необычное и яркое явление природы, но белоснежные птицы на белом фоне облаков получились не очень выразительно. Но получились. На малом экране смартфона трудно было что-то рассмотреть, а вот на большом экране домашнего компьютера, и особенно на ещё большем экране телевизора огромный лебединый клин смотрелся более отчётливо. Я даже попытался пересчитать всех лебедей, хотя ни на одном из моих снимков лебединая стая целиком не уместилась. По моим приблизительным оценкам, в стае было не менее 60 птиц. Такой большой летящий лебединый косяк я видел впервые. На воде я предзимних лебедей видел и больше, но в воздухе – первый раз.

Орнитологи утверждают, что характерные звуки в полёте лебеди издают движением крыльев, с силой рассекая воздух. И звуки эти не для услады нашего слуха, а для организации устойчивой связи в полёте внутри лебединой стаи, для поддержания оптимального расстояния между особями и предотвращения столкновения. Красота и грация летящих лебедей ещё больше подчёркивается этими уникальными мелодичными звуками и создаётся особая атмосфера очарования их полётом.

Клюёт, но…

Рот я свой закрыл, смартфон убрал, запрягся в санки и пошёл ближе к середине залива, в более глубокую его часть – где-то там вчера Стас и судака поймал, и со щукой поборолся. И там мои дела несколько поправились. В каждой новой лунке у меня обязательно что-то да происходило: и четыре окуня от 150 до 200 граммов весом поймались, и щучка граммов на 700, и очень серьёзная поклёвка была – кто-то неторопливо и уверенно потянул мою блесну, но почти сразу же и отпустил, и один резкий и мощный удар был. Но каждая из этих радостей происходила после пятнадцати, а то и двадцати минут непрерывного блеснения. Клевало, но очень-очень редко. А тут время подошло и домой собираться – зимний псковский день короток. Моя вторая зимняя рыбалка оказалась лучше первой, но восемь окуньков и щучка – улов невелик. У Сергея Николаевича с рыбой в этот день почти не сложилось, у Станислава и Александра – чуть лучше моего, а Константин – чемпион дня в нашем коллективе, наловил килограмм пять-шесть окуней разнокалиберного размера.

Как-то медленно набирает ход нынешняя зимняя рыбалка.