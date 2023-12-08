Фестиваль «О Родине, доблести и славе!» пройдёт в Великих Луках в феврале

14:55, 08 декабря 2023, ПАИ

Стартует приём заявок на областной фестиваль «О Родине, доблести и славе!», посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Солисты, ансамбли, творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, школ искусств и музыкальных школ могут принять участие в фестивале в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр.

Конкурсанты представляют творческие номера, посвящённые Великой Отечественной войне.

Заявки принимаются до 26 декабря, гала-концерт фестиваля пройдёт 3 февраля в Городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках.