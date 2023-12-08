Каток открылся в Летнем саду Пскова

16:49, 08 декабря 2023, ПАИ

Каток открылся в Летнем саду Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам заместителя главы администрации Пскова – начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, площадка будет функционировать в течение всего зимнего сезона, пока будет позволять погода. «Здесь есть помещение, где можно переобуться, переодеться и согреться. Кроме того, каждый год здесь обновляется иллюминация и сами коньки. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что здесь есть отдельный каток для самых маленьких, кто только сейчас учится кататься», – сказал он.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Время работы катка с понедельника по четверг – с 15:00 до 21:30, в пятницу – с 15:00 до 22:00, в субботу – с 11:00 до 22:00, а в воскресенье – с 11:00 до 21:30. Дополнительно здесь можно взять коньки напрокат от 26 до 47 размера. Кроме того, тут же можно их и заточить с 16:00 до времени закрытия катка, а также арендовать держатели для катания.

«Одно из преимуществ этого катка – дислокация, так как он находится в самом центре города. Кроме того, здесь, как по мне, очень живописное, тихое и спокойное место», – подчеркнул Александр Грацкий.

Очередность открытия катков в городе связана с различным рельефом, сказал Александр Грацкий. Но это ничуть не мешает посещаемости таких локаций, добавил он. Так, в прошлом году, по его словам, каток в Летнем саду за сезон посетило более 10 тысяч человек.

В будущем планируется, что здесь также появится место, где можно будет перекусить.

Ранее сообщалось, что каток открылся в Финском парке Пскова.