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Участник СВО рассказал, как гнался за виновником ДТП в Пскове

Виновника ДТП на улице Труда в Пскове в минувшие выходные, в котором пострадала женщина, удалось задержать благодаря очевидцу. Им оказался участник СВО Сергей, который приехал в город в отпуск, пишет «АиФ-Псков».

Участник СВО рассказал, как гнался за виновником ДТП в Пскове. Фото: «АиФ-Псков»

Мужчина признался, что на самом деле он ехал на свидание с девушкой, но ситуация пошла не по плану. В то время как они подъехали к дому № 25 на улице Труда, заметили женщину, которая лежала на краю дороги, а также автомобиль «Лада» и скопление людей.

По словам Сергея, машина того, кто был виновен в ДТП, стояла против движения автомобиль. В то время как преступник начал поднимать стекло, участник СВО понял, что тот сейчас уедет. Сергею пришлось поехать за виновником ДТП, который направлялся за город. После этого автомобиль выехал на трассу P-23 и помчался в сторону Санкт-Петербурга. Всё это время герой направлялся за преступником и через девушку передавал координаты в ГИБДД.

Сергей признался, что самому на некоторых участках дороги ему приходилось идти на нарушение ПДД, чтобы не отставать от виновника произошедшего. Спустя примерно 15 минут автомобили обогнали сотрудники ДПС на своей машине.

«Оказалось, что за рулём был узбек. Мне тогда показалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения, но инспекторы говорят, что возили его на исследование и с ним всё в порядке. Ну, значит, он сам по себе такой заторможенный», – поделился участник СВО.

В УМВД рассказали, что задержанным оказался 32-летний житель Ленинградской области. Помимо прочего, он гражданин иностранного государства, однако срок его пребывания в России закончился, следовательно, в данный момент он находится в России незаконно.

«Я считаю это обычным нормальным поступком нормального гражданина», – поделился мужчина.

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке

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