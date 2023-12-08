Выставка «Русская зима» открылась в Изборском музее-заповеднике

18:31, 08 декабря 2023, ПАИ

Художественная и этнографическая выставка «Русская зима» открылась в музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 8 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства МИД России в Пскове.

«Русская зима» – это символ, который отражает культурную и национальную идентичность страны, отметил глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

«Русская зима» – это межмузейный выставочный проект в рамках федерального маршрута «Серебряное ожерелье России». Он посвящён русской зиме, традициям, чудесам и сказкам.

Напомним, что ранее директор Изборского музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 ноября отметила, что проект «Русская зима» направлен на развитие историко-культурного и туристского маршрута «Серебряное ожерелье России».