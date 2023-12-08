Летевший в Петербург самолёт успешно сел в аэропорту Минвод после разгерметизации кабины

20:41, 08 декабря 2023, ПАИ

Следовавший в Санкт-Петербург с 111 пассажирами на борту самолёт успешно сел, совершив аварийную посадку в Минеральных Водах. Об этом пишет ТАСС.

Самолёт авиакомпании «Россия» следовал из Минеральных Воды в Петербург, когда во время полёта у самолета Airbus сработал датчик давления. Сообщается, что возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет.

В аэропорту рейс встретили экстренные службы. По предварительной информации, помощь пассажирам не понадобилась.

Напомним, что в августе самолёт «Белавиа», следовавший рейсом Москва – Минск, экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребёнка.

Отметим, что в конце июля на территории Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» прошли пожарно-тактические учения. Отрабатывались навыки ликвидации последствий жёсткой посадки воздушного судна, а также оценки процедур аварийного плана аэропорта, применяющихся в случае авиационного происшествия.