Самолёт Минводы – Петербург готовится к аварийной посадке с 111 пассажирами на борту

19:20, 08 декабря 2023, ПАИ

Пассажирский самолёт, направлявшийся из Минеральных Вод в Петербург, готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета. На борту находится 111 человек. Об этом сообщает портал «78.ru».

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала разгерметизация кабины пилотов.

В самолёте произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолёта. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Судно должно приземлиться в 19:30.

Напомним, что в августе самолёт «Белавиа», следовавший рейсом Москва – Минск, экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребёнка. Отметим, что в конце июля на территории Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» прошли пожарно-тактические учения. Отрабатывались навыки ликвидации последствий жёсткой посадки воздушного судна, а также оценки процедур аварийного плана аэропорта, применяющихся в случае авиационного происшествия.