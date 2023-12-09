Лису заметили жители Пскова на Завеличье

09:58, 09 декабря 2023, ПАИ

Лису заметили жители Пскова вблизи гостиницы «Рижская» в микрорайоне Завеличье. Фото в редакцию ПАИ прислали очевидцы.

Сообщается, что животное бегало во дворах многоквартирных домов.

Напомним, девять случаев бешенства животных выявлено в Псковской области за 2023 год. С начала года в Великолукском районе выявлено три случая бешенства животных (в двух случаях заболевшими являлись еноты, в одном случае – лиса). В Пскове зарегистрирован один случай, связанный с домашним котом. В Опочецком районе – два случая (собака и бобр), в Новоржевском районе – один случай (енотовидная собака), в Новосокольническом районе – один случай (лиса), в Бежаницком районе – один случай (кошка).