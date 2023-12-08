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Общество

Дмитрий Шахов провёл для псковских школьников урок по правам человека 

Уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов провёл урок, посвященный правам человека, для учеников погранично-таможенного лицея Пскова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Дмитрий Шахов провёл урок для учащихся погранично-таможенного лицея Пскова. Фото: организаторы

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской образовательной акции «Единый урок «Права человека» и посвящено 30-летию принятия Конституции России и 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека, а также Международному и национальному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Омбудсмен обратил особое внимание на содержании Конституции РФ, рассказал о её истории и роли в обеспечении прав и свобод гражданина. Дмитрий Шахов также остановился на разборе поправок к Конституции России, на её изменениях, которые вступили в силу в 2020 году.

Отметим, что в преддверии Дня Конституции, который празднуется в России 12 декабря, в Псковском государственном университете прошло обучающее занятие на тему «Конституция РФ. Права и обязанности гражданина», участниками которого стали студенты вуза и участники АНО «Дружина».

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