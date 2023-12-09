Волонтёры Новоскольнического района зажгли свечу памяти в День Героев Отечества

21:08, 09 декабря 2023, ПАИ

Волонтёры Новоскольнического района зажгли свечу памяти у Вечного огня сегодня, 9 декабря. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Напомним, сегодня в России отмечают День Героев Отечества.

«В этот день вспоминают тех, кто сражался и сражается на передовой, отдавая все силы ради защиты Родины. Мужество, отвага и героические поступки земляков навсегда останутся в наших сердцах. Они стали примером самоотверженности и любви к Отчизне для всех поколений», – пишет газета.

В память о погибших земляках волонтёры зажгли свечи у Вечного огня.

Ранее сообщалось, что руководители города и региона в честь праздника возложили цветы и поставили свечи.