Волонтёры Новоскольнического района зажгли свечу памяти в День Героев Отечества
Волонтёры Новоскольнического района зажгли свечу памяти у Вечного огня сегодня, 9 декабря. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».
Напомним, сегодня в России отмечают День Героев Отечества.
«В этот день вспоминают тех, кто сражался и сражается на передовой, отдавая все силы ради защиты Родины. Мужество, отвага и героические поступки земляков навсегда останутся в наших сердцах. Они стали примером самоотверженности и любви к Отчизне для всех поколений», – пишет газета.
В память о погибших земляках волонтёры зажгли свечи у Вечного огня.
Ранее сообщалось, что руководители города и региона в честь праздника возложили цветы и поставили свечи.
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