Кто зажёг огни на главной новогодней ёлке Пскова, рассказал Борис Елкин

22:32, 09 декабря 2023, ПАИ

Кто зажёг огни на главной новогодней ёлке Пскова на Октябрьской площади, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Отмечается, что глава города вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными вокалистами из студии «Талантика» приняли участие в зажжении гирлянды на городской ёлке.

«Волшебный праздник с каждым днем всё ближе!» – написал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в этом году концепция ёлки осталась прежней, но немного изменилась гирлянда.