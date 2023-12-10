Кто зажёг огни на главной новогодней ёлке Пскова, рассказал Борис Елкин
Кто зажёг огни на главной новогодней ёлке Пскова на Октябрьской площади, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Отмечается, что глава города вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными вокалистами из студии «Талантика» приняли участие в зажжении гирлянды на городской ёлке.
«Волшебный праздник с каждым днем всё ближе!» – написал Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что в этом году концепция ёлки осталась прежней, но немного изменилась гирлянда.
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