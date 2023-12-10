Аварию на линиях электроснабжения устранили в Плюсском районе

17:59, 10 декабря 2023, ПАИ

Электроснабжение восстановили в Плюсском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова в Telegram-канале.

«По состоянию на 17:30 все линии восстановлены», – отметила она.

Без света на данный момент остаются деревни Сербино и Мышка. Работы по восстановлению электроэнергии продолжатся завтра, 11 декабря.

Ранее сообщалось, что более 30 населённых пунктов остались без света в Плюсском районе из-за аварии на линиях электропередачи.