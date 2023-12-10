Псковские циркачи стали призёрами фестиваля «На языке мира» в Туле

21:36, 10 декабря 2023, ПАИ

Псковские циркачи стали призёрами международного детского и молодёжного циркового фестиваля «На языке мира» в Туле, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Групповой антипод «Зима» под руководством Ирины Михайловой из Пскова занял второе место.

В фестивале приняли участие артисты из Аргентины, Вьетнама, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и России.

«От души поздравляю народный коллектив «Псковский цирк» с заслуженной победой!» – написал Борис Елкин.