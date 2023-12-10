Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

21:47, 10 декабря 2023, ПАИ

Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и первого ассистента Пригожина Станислава Калинкина.

По словам ассистента, это внеплановая госпитализация, что послужило причиной – пока неизвестно.

Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

Ранее сообщалось, что Валерия и Иосиф Пригожин провели день в Псковской области. Знаменитая пара, в частности, посетила музей-заповедник «Изборск». Тогда же они встретились с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в Псково-Печерском монастыре.