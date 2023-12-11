Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря

11:43, 11 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Гостей ждёт большой выбор изделий ручной работы от талантливых мастеров Псковской области. Каждый найдёт себе что-то по душе!» – отметили организаторы.

Открытие выставки состоится в 17:00 на улице Некрасова, 10.

Напомним также, что в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «До Нового года не трогать!». Экспозиция работает на улице Олега Кошевого, 2.