Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря
Новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Гостей ждёт большой выбор изделий ручной работы от талантливых мастеров Псковской области. Каждый найдёт себе что-то по душе!» – отметили организаторы.
Открытие выставки состоится в 17:00 на улице Некрасова, 10.
Напомним также, что в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «До Нового года не трогать!». Экспозиция работает на улице Олега Кошевого, 2.
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