Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря

Новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря. Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

«Гостей ждёт большой выбор изделий ручной работы от талантливых мастеров Псковской области. Каждый найдёт себе что-то по душе!» – отметили организаторы.

Открытие выставки состоится в 17:00 на улице Некрасова, 10.

Напомним также, что в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «До Нового года не трогать!». Экспозиция работает на улице Олега Кошевого, 2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря
11 декабря 2023

Псковичей приглашают в тур по новостройкам
11 декабря 2023

Россияне увеличили траты на новогодние украшения
11 декабря 2023

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан
11 декабря 2023

Город Дно украсили к Новому году
11 декабря 2023

До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове
11 декабря 2023

Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года
11 декабря 2023

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Усвятского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...